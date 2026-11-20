Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 35
Al-Kahf
35
18:35
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هاذه ابدا ٣٥
وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٌۭ لِّنَفْسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَـٰذِهِۦٓ أَبَدًۭا ٣٥
وَدَخَلَ
ﱁ
جَنَّتَهُۥ
ﱂ
وَهُوَ
ﱃ
ظَالِمٞ
ﱄ
لِّنَفۡسِهِۦ
ﱅ
قَالَ
ﱆ
مَآ
ﱇ
أَظُنُّ
ﱈ
أَن
ﱉ
تَبِيدَ
ﱊ
هَٰذِهِۦٓ
ﱋ
أَبَدٗا
ﱌ
٣٥
ﱍ
Y vào ngôi vườn của mình và tự làm bản thân mình sai quấy khi nói: “Tôi nghĩ rằng ngôi vườn này sẽ không thể nào tiêu tan được.”
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.