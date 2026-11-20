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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 33
Al-Kahf
33
18:33
كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شييا وفجرنا خلالهما نهرا ٣٣
كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْـًۭٔا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَـٰلَهُمَا نَهَرًۭا ٣٣
كِلۡتَا
ﲾ
ٱلۡجَنَّتَيۡنِ
ﲿ
ءَاتَتۡ
ﳀ
أُكُلَهَا
ﳁ
وَلَمۡ
ﳂ
تَظۡلِم
ﳃ
مِّنۡهُ
ﳄ
شَيۡـٔٗاۚ
ﳅﳆ
وَفَجَّرۡنَا
ﳇ
خِلَٰلَهُمَا
ﳈ
نَهَرٗا
ﳉ
٣٣
ﳊ
Cả hai ngôi vườn đều xum xuê trĩu quả, không có bất cứ một trái lép nào; và TA đã cho phún ra một dòng sông chính giữa hai ngôi vườn đó.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.