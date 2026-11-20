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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 32
Al-Kahf
32
18:32
۞ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ٣٢
۞ وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًۭا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَـٰبٍۢ وَحَفَفْنَـٰهُمَا بِنَخْلٍۢ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًۭا ٣٢
۞ وَٱضۡرِبۡ
ﲮ ﲯ
لَهُم
ﲰ
مَّثَلٗا
ﲱ
رَّجُلَيۡنِ
ﲲ
جَعَلۡنَا
ﲳ
لِأَحَدِهِمَا
ﲴ
جَنَّتَيۡنِ
ﲵ
مِنۡ
ﲶ
أَعۡنَٰبٖ
ﲷ
وَحَفَفۡنَٰهُمَا
ﲸ
بِنَخۡلٖ
ﲹ
وَجَعَلۡنَا
ﲺ
بَيۡنَهُمَا
ﲻ
زَرۡعٗا
ﲼ
٣٢
ﲽ
Và Ngươi (Muhammad) hãy đưa ra cho họ một hình ảnh thí dụ về hai người đàn ông. Một trong hai được TA ban cho hai ngôi vườn nho, cả hai ngôi vườn được TA bao quanh bằng các cây chà là và chính giữa hai ngôi vườn được TA đặt cho một miếng rẫy.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.