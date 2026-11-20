Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 28
Al-Kahf
28
18:28
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا ٢٨
وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًۭا ٢٨
وَٱصۡبِرۡ
ﱁ
نَفۡسَكَ
ﱂ
مَعَ
ﱃ
ٱلَّذِينَ
ﱄ
يَدۡعُونَ
ﱅ
رَبَّهُم
ﱆ
بِٱلۡغَدَوٰةِ
ﱇ
وَٱلۡعَشِيِّ
ﱈ
يُرِيدُونَ
ﱉ
وَجۡهَهُۥۖ
ﱊﱋ
وَلَا
ﱌ
تَعۡدُ
ﱍ
عَيۡنَاكَ
ﱎ
عَنۡهُمۡ
ﱏ
تُرِيدُ
ﱐ
زِينَةَ
ﱑ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱒ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﱓﱔ
وَلَا
ﱕ
تُطِعۡ
ﱖ
مَنۡ
ﱗ
أَغۡفَلۡنَا
ﱘ
قَلۡبَهُۥ
ﱙ
عَن
ﱚ
ذِكۡرِنَا
ﱛ
وَٱتَّبَعَ
ﱜ
هَوَىٰهُ
ﱝ
وَكَانَ
ﱞ
أَمۡرُهُۥ
ﱟ
فُرُطٗا
ﱠ
٢٨
ﱡ
Ngươi (Muhammad) hãy kiên nhẫn cùng với những người thường cầu nguyện Thượng Đế của họ sáng chiều với mong muốn làm đẹp lòng Ngài. Ngươi chớ đừng không ngó ngàng gì tới họ chỉ vì thèm muốn vẻ hào nhoáng của cuộc sống trần tục, và Ngươi cũng chớ đừng nghe theo kẻ mà TA (Allah) đã đóng chặt trái tim của y khỏi sự tưởng nhở đến TA và chỉ biết chạy theo dục vọng của bản thân và hành động của y thường quá mức giới hạn.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.