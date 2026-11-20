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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 26
Al-Kahf
26
18:26
قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا ٢٦
قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۟ ۖ لَهُۥ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِۦ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِۦٓ أَحَدًۭا ٢٦
قُلِ
ﲮ
ٱللَّهُ
ﲯ
أَعۡلَمُ
ﲰ
بِمَا
ﲱ
لَبِثُواْۖ
ﲲﲳ
لَهُۥ
ﲴ
غَيۡبُ
ﲵ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲶ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﲷﲸ
أَبۡصِرۡ
ﲹ
بِهِۦ
ﲺ
وَأَسۡمِعۡۚ
ﲻﲼ
مَا
ﲽ
لَهُم
ﲾ
مِّن
ﲿ
دُونِهِۦ
ﳀ
مِن
ﳁ
وَلِيّٖ
ﳂ
وَلَا
ﳃ
يُشۡرِكُ
ﳄ
فِي
ﳅ
حُكۡمِهِۦٓ
ﳆ
أَحَدٗا
ﳇ
٢٦
ﳈ
Ngươi (Muhammad) hãy nói: “Allah biết rõ nhất họ đã lưu lại bao lâu (trong cái hang đó), những điều vô hình của các tầng trời và trái đất đều nằm trong sự hiểu biết của Ngài, Ngài nhìn thấy và nghe tất cả. Họ không có Đấng Bảo Hộ nào khác ngoài Ngài và không có ai (vật gì) chia sẻ với Ngài trong luật lệ của Ngài.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.