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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 22
Al-Kahf
22
18:22
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ٢٢
سَيَقُولُونَ ثَلَـٰثَةٌۭ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌۭ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًۢا بِٱلْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌۭ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّىٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌۭ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءًۭ ظَـٰهِرًۭا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًۭا ٢٢
سَيَقُولُونَ
ﱥ
ثَلَٰثَةٞ
ﱦ
رَّابِعُهُمۡ
ﱧ
كَلۡبُهُمۡ
ﱨ
وَيَقُولُونَ
ﱩ
خَمۡسَةٞ
ﱪ
سَادِسُهُمۡ
ﱫ
كَلۡبُهُمۡ
ﱬ
رَجۡمَۢا
ﱭ
بِٱلۡغَيۡبِۖ
ﱮﱯ
وَيَقُولُونَ
ﱰ
سَبۡعَةٞ
ﱱ
وَثَامِنُهُمۡ
ﱲ
كَلۡبُهُمۡۚ
ﱳﱴ
قُل
ﱵ
رَّبِّيٓ
ﱶ
أَعۡلَمُ
ﱷ
بِعِدَّتِهِم
ﱸ
مَّا
ﱹ
يَعۡلَمُهُمۡ
ﱺ
إِلَّا
ﱻ
قَلِيلٞۗ
ﱼﱽ
فَلَا
ﱾ
تُمَارِ
ﱿ
فِيهِمۡ
ﲀ
إِلَّا
ﲁ
مِرَآءٗ
ﲂ
ظَٰهِرٗا
ﲃ
وَلَا
ﲄ
تَسۡتَفۡتِ
ﲅ
فِيهِم
ﲆ
مِّنۡهُمۡ
ﲇ
أَحَدٗا
ﲈ
٢٢
ﲉ
(Một số người) sẽ nói: “(Nhóm thanh niên trong hang núi) gồm ba người, con chó của họ nữa là bốn.” Một số khác sẽ nói: “Họ gồm năm người, con chó của họ nữa là sáu.” Toàn là lời nói vô căn cứ! Và một số khác thì bảo: “Họ gồm bảy người, con chó của họ nữa là tám.” Ngươi (Muhammad) hãy nói: “Thượng Đế của ta biết rõ nhất về số lượng của họ, chỉ ít người biết về họ. Do đó, chớ tranh cãi về họ trừ phi thực sự biết rõ sự việc và cũng chớ hỏi một ai về chuyện của họ.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.