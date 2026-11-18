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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 21
Al-Kahf
21
18:21
وكذالك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ٢١
وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَـٰزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ۖ فَقَالُوا۟ ٱبْنُوا۟ عَلَيْهِم بُنْيَـٰنًۭا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا۟ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًۭا ٢١
وَكَذَٰلِكَ
ﱁ
أَعۡثَرۡنَا
ﱂ
عَلَيۡهِمۡ
ﱃ
لِيَعۡلَمُوٓاْ
ﱄ
أَنَّ
ﱅ
وَعۡدَ
ﱆ
ٱللَّهِ
ﱇ
حَقّٞ
ﱈ
وَأَنَّ
ﱉ
ٱلسَّاعَةَ
ﱊ
لَا
ﱋ
رَيۡبَ
ﱌ
فِيهَآ
ﱍ
إِذۡ
ﱎ
يَتَنَٰزَعُونَ
ﱏ
بَيۡنَهُمۡ
ﱐ
أَمۡرَهُمۡۖ
ﱑﱒ
فَقَالُواْ
ﱓ
ٱبۡنُواْ
ﱔ
عَلَيۡهِم
ﱕ
بُنۡيَٰنٗاۖ
ﱖﱗ
رَّبُّهُمۡ
ﱘ
أَعۡلَمُ
ﱙ
بِهِمۡۚ
ﱚﱛ
قَالَ
ﱜ
ٱلَّذِينَ
ﱝ
غَلَبُواْ
ﱞ
عَلَىٰٓ
ﱟ
أَمۡرِهِمۡ
ﱠ
لَنَتَّخِذَنَّ
ﱡ
عَلَيۡهِم
ﱢ
مَّسۡجِدٗا
ﱣ
٢١
ﱤ
Và như thế (với cách đó) TA đã cho lộ tung tích của họ (nhóm thanh niên trong hang núi) để họ (thiên hạ) biết rằng lời hứa của Allah là sự thật và rằng giờ Tận Thế (cũng là sự thật) không có gì phải ngờ vực. (Ngươi hãy nhớ lại) lúc họ (người dân trong thành phố) tranh cãi nhau về vụ việc của họ (nhóm thanh niên trong hang núi). Một số bảo: “Các người hãy xây lên chỗ của họ một tượng đài, Thượng Đế của họ biết rõ về họ.” Những người chiếm ưu thế trong cuộc tranh cãi nói: “Chúng ta chắc chắn sẽ xây một Masjid bên trên chỗ của họ.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.