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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 20
Al-Kahf
20
18:20
انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا ٢٠
إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِى مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا۟ إِذًا أَبَدًۭا ٢٠
إِنَّهُمۡ
ﳀ
إِن
ﳁ
يَظۡهَرُواْ
ﳂ
عَلَيۡكُمۡ
ﳃ
يَرۡجُمُوكُمۡ
ﳄ
أَوۡ
ﳅ
يُعِيدُوكُمۡ
ﳆ
فِي
ﳇ
مِلَّتِهِمۡ
ﳈ
وَلَن
ﳉ
تُفۡلِحُوٓاْ
ﳊ
إِذًا
ﳋ
أَبَدٗا
ﳌ
٢٠
ﳍ
“Quả thật, nếu họ phát hiện ra các anh, họ sẽ ném đá giết các anh, hoặc sẽ bắt các anh trở lại với tín ngưỡng của họ và nếu như thế thì các anh sẽ không bao giờ thành đạt.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.