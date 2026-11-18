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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 19
Al-Kahf
19
18:19
وكذالك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قايل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هاذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا ١٩
وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَـٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا۟ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌۭ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍۢ ۚ قَالُوا۟ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓا۟ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَـٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًۭا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍۢ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ١٩
وَكَذَٰلِكَ
ﲖ
بَعَثۡنَٰهُمۡ
ﲗ
لِيَتَسَآءَلُواْ
ﲘ
بَيۡنَهُمۡۚ
ﲙﲚ
قَالَ
ﲛ
قَآئِلٞ
ﲜ
مِّنۡهُمۡ
ﲝ
كَمۡ
ﲞ
لَبِثۡتُمۡۖ
ﲟﲠ
قَالُواْ
ﲡ
لَبِثۡنَا
ﲢ
يَوۡمًا
ﲣ
أَوۡ
ﲤ
بَعۡضَ
ﲥ
يَوۡمٖۚ
ﲦﲧ
قَالُواْ
ﲨ
رَبُّكُمۡ
ﲩ
أَعۡلَمُ
ﲪ
بِمَا
ﲫ
لَبِثۡتُمۡ
ﲬ
فَٱبۡعَثُوٓاْ
ﲭ
أَحَدَكُم
ﲮ
بِوَرِقِكُمۡ
ﲯ
هَٰذِهِۦٓ
ﲰ
إِلَى
ﲱ
ٱلۡمَدِينَةِ
ﲲ
فَلۡيَنظُرۡ
ﲳ
أَيُّهَآ
ﲴ
أَزۡكَىٰ
ﲵ
طَعَامٗا
ﲶ
فَلۡيَأۡتِكُم
ﲷ
بِرِزۡقٖ
ﲸ
مِّنۡهُ
ﲹ
وَلۡيَتَلَطَّفۡ
ﲺ
وَلَا
ﲻ
يُشۡعِرَنَّ
ﲼ
بِكُمۡ
ﲽ
أَحَدًا
ﲾ
١٩
ﲿ
Và tương tự như thế, TA đã đánh thức họ dậy để họ hỏi nhau. Một người trong bọn họ nói: “Các anh đã ngủ được bao lâu rồi?” Họ bảo: “Có lẽ chúng ta đã ngủ được một ngày hay một buổi gì đó.” Rồi họ lại nói: “Thượng Đế của các anh biết rõ hơn hết rằng các anh đã ngủ được bao lâu; thôi, các anh hãy cử một người cầm số tiền này của các anh xuống phố tìm mua thức ăn mang về cho các anh và anh ta hãy nhớ chú ý cẩn thận chớ để ai đó phát giác.”
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