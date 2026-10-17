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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 105
Al-Kahf
105
18:105
اولايك الذين كفروا بايات ربهم ولقايه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ١٠٥
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَزْنًۭا ١٠٥
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲕ
ٱلَّذِينَ
ﲖ
كَفَرُواْ
ﲗ
بِـَٔايَٰتِ
ﲘ
رَبِّهِمۡ
ﲙ
وَلِقَآئِهِۦ
ﲚ
فَحَبِطَتۡ
ﲛ
أَعۡمَٰلُهُمۡ
ﲜ
فَلَا
ﲝ
نُقِيمُ
ﲞ
لَهُمۡ
ﲟ
يَوۡمَ
ﲠ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﲡ
وَزۡنٗا
ﲢ
١٠٥
ﲣ
Những kẻ đó chính là những kẻ đã phủ nhận các dấu hiệu của Thượng Đế của họ cũng như đã phủ nhận việc gặp gỡ lại Ngài. Cho nên, việc làm của họ đã trở thành vô nghĩa. Vì thế vào Ngày Phục Sinh, TA (Allah) sẽ không trả cho họ bất cứ giá trị nào.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.