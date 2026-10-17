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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 102
Al-Kahf
102
18:102
افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا ١٠٢
أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَن يَتَّخِذُوا۟ عِبَادِى مِن دُونِىٓ أَوْلِيَآءَ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَـٰفِرِينَ نُزُلًۭا ١٠٢
أَفَحَسِبَ
ﱳ
ٱلَّذِينَ
ﱴ
كَفَرُوٓاْ
ﱵ
أَن
ﱶ
يَتَّخِذُواْ
ﱷ
عِبَادِي
ﱸ
مِن
ﱹ
دُونِيٓ
ﱺ
أَوۡلِيَآءَۚ
ﱻﱼ
إِنَّآ
ﱽ
أَعۡتَدۡنَا
ﱾ
جَهَنَّمَ
ﱿ
لِلۡكَٰفِرِينَ
ﲀ
نُزُلٗا
ﲁ
١٠٢
ﲂ
Phải chăng những kẻ vô đức tin nghĩ rằng họ được quyền nhận đám bầy tôi của TA làm những kẻ bảo hộ thay vì TA hay sao? Quả thật, TA đã chuẩn bị Hỏa Ngục làm chốn định cư cho những kẻ vô đức tin.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.