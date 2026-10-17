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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 101
Al-Kahf
101
18:101
الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا ١٠١
ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِى غِطَآءٍ عَن ذِكْرِى وَكَانُوا۟ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١٠١
ٱلَّذِينَ
ﱧ
كَانَتۡ
ﱨ
أَعۡيُنُهُمۡ
ﱩ
فِي
ﱪ
غِطَآءٍ
ﱫ
عَن
ﱬ
ذِكۡرِي
ﱭ
وَكَانُواْ
ﱮ
لَا
ﱯ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﱰ
سَمۡعًا
ﱱ
١٠١
ﱲ
Những kẻ mà cặp mắt của họ bị che khỏi Lời Nhắc Nhở của TA, và họ đã không thể nghe được (Nó).
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.