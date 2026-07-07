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Al-Jinn
8
72:8
وانا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا ٨
وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَـٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًۭا شَدِيدًۭا وَشُهُبًۭا ٨
وَأَنَّا
لَمَسۡنَا
ٱلسَّمَآءَ
فَوَجَدۡنَٰهَا
مُلِئَتۡ
حَرَسٗا
شَدِيدٗا
وَشُهُبٗا
٨
“Chúng tôi đã tìm cách lên trời (để nghe trộm thông tin) nhưng chúng tôi thấy đầy những vệ binh hùng mạnh cùng với những ngọn lửa rực cháy (dùng để ném những ai muốn tiếp cận.”
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
پاسەوانى ئاسمان گیراوە [
وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (٨)
] وە ئێمە وەكو عادەت و داب و نەریتی خۆمان گەڕاین بەدوای هەواڵی ئاسماندا بینیمان ئاسمان پڕ بووە لە پاسەوانی فریشتەو پاسەوانییەكی زۆر بەهێزو سەختى ئاسمانیان گرتووە، وە بە نەیزەك و پارچە ئەستێرەو ئاگر لە جنی و شەیتانەكان ئەدات و ئەیانسووتێنێ .