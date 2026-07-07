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Al-Jinn
15
72:15
واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ١٥
وَأَمَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًۭا ١٥
وَأَمَّا
ٱلۡقَٰسِطُونَ
فَكَانُواْ
لِجَهَنَّمَ
حَطَبٗا
١٥
“Và đối với những kẻ đi lạc, họ sẽ là chất đốt của Hỏa Ngục.”
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا }
وذلك جزاء على أعمالهم، لا ظلم من الله لهم