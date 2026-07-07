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Al-Jinn
11
72:11
وانا منا الصالحون ومنا دون ذالك كنا طرايق قددا ١١
وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّـٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًۭا ١١
وَأَنَّا
مِنَّا
ٱلصَّٰلِحُونَ
وَمِنَّا
دُونَ
ذَٰلِكَۖ
كُنَّا
طَرَآئِقَ
قِدَدٗا
١١
“Thật vậy, trong chúng ta có những kẻ đức hạnh và cũng có những kẻ không như vậy. Chúng ta đã đi theo những con đường khác nhau.”
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Rebar Kurdish Tafsir
جنییش هەموو دین و ئاینزایەكیان تێدایە [
وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ
] وتیان: وە ئێمەش پیاوچاكمان تیادا هەیە ئەوانەی كە ئیمانیان هێناوە بە پێغەمبەری خوا صلى الله علیه وسلم ، وە هەیشمانە لە خوار ئەوەوە، واتە: كافرو بێباوەڕیشمان هەیە [
كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا (١١)
] ئێمە چەند كۆمەڵێكی پارچە پارچەو بەش بەشین, موسڵمان و جوولەكەو گاورو ئاگرپەرستیان هەیە وەكو مرۆڤەكان .