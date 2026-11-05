Bản dịch
Khám phá các bản dịch Kinh Qur'an theo ngôn ngữ và người dịch.
Afar1 bản dịch
Albanian2 bản dịch
Amazigh1 bản dịch
Amharic2 bản dịch
Arabic1 bản dịch
Asante1 bản dịch
Assamese1 bản dịch
Azeri2 bản dịch
Bambara2 bản dịch
Bengali4 bản dịch
Bosnian3 bản dịch
Bulgarian1 bản dịch
Central khmer2 bản dịch
Chechen1 bản dịch
Chinese3 bản dịch
Croatian1 bản dịch
Czech1 bản dịch
Dari1 bản dịch
Divehi2 bản dịch
Dutch3 bản dịch
English9 bản dịch
M.A.S. Abdel HaleemAbdul HaleemDr. Mustafa KhattabDr. Mustafa KhattabT. UsmaniMufti Taqi UsmaniA. Maududi (Tafhim commentary)Sayyid Abul Ala MaududiM. PickthallMohammed Marmaduke William PickthallA. Yusuf AliAbdullah Yusuf AliSaheeh InternationalSaheeh InternationalTranslation provided by IslamHouse.comAl-Hilali & KhanMuhammad Taqi-ud-Din al-Hilali & Muhammad Muhsin KhanTranslation provided by IslamHouse.comTransliterationTransliteration
Filipino1 bản dịch
Finnish1 bản dịch
French3 bản dịch
Fulah1 bản dịch
Ganda1 bản dịch
German2 bản dịch
Gujarati1 bản dịch
Hausa1 bản dịch
Hebrew1 bản dịch
Hindi1 bản dịch
Indonesian3 bản dịch
Italian1 bản dịch
Japanese2 bản dịch
Kannada2 bản dịch
Kazakh2 bản dịch
Kinyarwanda1 bản dịch
Korean2 bản dịch
Kurdish2 bản dịch
Kyrgyz, kirghiz1 bản dịch
Lingala1 bản dịch
Lithuanian1 bản dịch
Macedonian1 bản dịch
Malay1 bản dịch
Malayalam3 bản dịch
Maranao1 bản dịch
Marathi1 bản dịch
Moore1 bản dịch
Nepali1 bản dịch
Norwegian1 bản dịch
Oromo1 bản dịch
Pashto2 bản dịch
Persian2 bản dịch
Polish1 bản dịch
Portuguese2 bản dịch
Punjabi1 bản dịch
Romanian3 bản dịch
Rundi1 bản dịch
Russian3 bản dịch
Serbian1 bản dịch
Sindhi1 bản dịch
Sinhala, sinhalese1 bản dịch
Somali2 bản dịch
Spanish3 bản dịch
Swahili2 bản dịch
Swedish1 bản dịch
Tagalog1 bản dịch
Tajik3 bản dịch
Tamil3 bản dịch
Tatar1 bản dịch
Telugu1 bản dịch
Thai2 bản dịch
Turkish5 bản dịch
Uighur, uyghur1 bản dịch
Ukrainian1 bản dịch
Urdu8 bản dịch
Fatah Muhammad JalandhariFatah Muhammad JalandhariMaulana Muhammad JunagarhiMaulana Muhammad JunagarhiTranslation provided by IslamHouse.comFi Zilal al-Qur'anSayyid Ibrahim QutbShaykh al-Hind Mahmud al-Hasan (with Tafsir E Usmani)Shaykh al-Hind Mahmud al-HasanBayan-ul-Quran (Dr. Israr Ahmad)Dr. Israr AhmadTafheem e Qur'an - Syed Abul A'la MaududiSayyid Abul Ala MaududiAbul Ala Maududi (Roman Urdu)Abul Ala MaududiMaulana Wahiduddin KhanMaulana Wahiduddin Khan
Uzbek4 bản dịch
Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (Latin)Muhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comAlauddin MansourAlauddin MansourTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad Sodik Muhammad YusufMuhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com