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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Inshiqaq Ayah 10
Al-Inshiqaq
10
84:10
واما من اوتي كتابه وراء ظهره ١٠
وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَـٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ١٠
وَأَمَّا
ﲁ
مَنۡ
ﲂ
أُوتِيَ
ﲃ
كِتَٰبَهُۥ
ﲄ
وَرَآءَ
ﲅ
ظَهۡرِهِۦ
ﲆ
١٠
ﲇ
Nhưng đối với ai được trao cho quyển sổ từ sau lưng của y.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.