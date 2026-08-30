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Tafsir: Al-Insan 76:29
Al-Insan
29
76:29
ان هاذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ٢٩
إِنَّ هَـٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌۭ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًۭا ٢٩
إِنَّ
هَٰذِهِۦ
تَذۡكِرَةٞۖ
فَمَن
شَآءَ
ٱتَّخَذَ
إِلَىٰ
رَبِّهِۦ
سَبِيلٗا
٢٩
Quả thật, đây là một sự nhắc nhở, vì vậy, ai muốn thì hãy chọn lấy một con đường trở về với Thượng Đế của mình.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ
] ئهوهی كه لهم سوورهتهدا باسكرا به دڵنیایی ههمووی یادخستنهوهیه بۆ ئێوه [
فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (٢٩)
] جا ههر كهسێك ویستی لێیه با ڕێگا بگرێته بهر بهرهو لای خوای گهوره بڕوات به ئیمان هێنان و گوێڕایهڵى كردنی خوای گهوره.