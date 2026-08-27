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Tafsir: Al-Insan 76:27
Al-Insan
27
76:27
ان هاولاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ٢٧
إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًۭا ثَقِيلًۭا ٢٧
إِنَّ
هَٰٓؤُلَآءِ
يُحِبُّونَ
ٱلۡعَاجِلَةَ
وَيَذَرُونَ
وَرَآءَهُمۡ
يَوۡمٗا
ثَقِيلٗا
٢٧
Thật vậy, những kẻ (đa thần) này yêu thế giới hối hả (trần gian) và bỏ sau lưng chúng một Ngày nặng nề.
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Al-Sa'di
Среди людей есть такие, кому стали ясны знамения Божьи. До них дошла благая весть, и они узнали о наказании для неверующих. Тем не менее, они сочли тебя, Мухаммад, лжецом. Твои увещания не принесли им никакой пользы, и они все также любят преходящий мир и ищут в нем успокоение, забывая о грядущем тяжелом дне. Они отказываются вершить благие дела и пренебрегают Днем воскресения, который продлится пятьдесят тысяч лет по тому, как они считают. Всевышний сказал: «Они устремятся к глашатаю, и неверующие скажут: “Это - Тяжкий день!”» (54:8). Но в этой жизни они предают этот день забвению и живут так, словно созданы только для этого мира и вечно пребудут в нем. Затем Всевышний привел разумный аргумент в пользу истинности воскрешения и напомнил человеку о его собственном начале.