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Tafsir: Al-Insan 76:27
Al-Insan
27
76:27
ان هاولاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ٢٧
إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًۭا ثَقِيلًۭا ٢٧
إِنَّ
هَٰٓؤُلَآءِ
يُحِبُّونَ
ٱلۡعَاجِلَةَ
وَيَذَرُونَ
وَرَآءَهُمۡ
يَوۡمٗا
ثَقِيلٗا
٢٧
Thật vậy, những kẻ (đa thần) này yêu thế giới hối hả (trần gian) và bỏ sau lưng chúng một Ngày nặng nề.
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السعدي Al-Sa'di
{ إِنَّ هَؤُلَاءِ }
أي: المكذبين لك أيها الرسول بعد ما بينت لهم الآيات، ورغبوا ورهبوا، ومع ذلك، لم يفد فيهم ذلك شيئا، بل لا يزالون يؤثرون،
{ الْعَاجِلَةَ }
ويطمئنون إليها،
{ وَيَذَرُونَ }
أي: يتركون العمل ويهملون
{ وَرَاءَهُمْ }
أي: أمامهم
{ يَوْمًا ثَقِيلًا }
وهو يوم القيامة، الذي مقداره خمسون ألف سنة مما تعدون،
وقال تعالى:
{ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ }
فكأنهم ما خلقوا إلا للدنيا والإقامة فيها.