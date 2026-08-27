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Tafsir: Al-Insan 76:26
Al-Insan
26
76:26
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ٢٦
وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُۥ وَسَبِّحْهُ لَيْلًۭا طَوِيلًا ٢٦
وَمِنَ
ٱلَّيۡلِ
فَٱسۡجُدۡ
لَهُۥ
وَسَبِّحۡهُ
لَيۡلٗا
طَوِيلًا
٢٦
Ngươi hãy cúi đầu quỳ lạy Ngài vào một phần của đêm và hãy tán dương Ngài qua đêm dài.
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Hadith
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ
] وه به شهویش سوجده بۆ خوای گهوره بهرهو شهونوێژ بۆ خوای گهوره بكه [
وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (٢٦)
] وه زیكرو تهسبیحات و عیبادهتی خوای گهوره بكه له شهوگارێكی دوورو درێژدا.