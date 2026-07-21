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Al-Insan
26
76:26
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ٢٦
وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُۥ وَسَبِّحْهُ لَيْلًۭا طَوِيلًا ٢٦
وَمِنَ
ٱلَّيۡلِ
فَٱسۡجُدۡ
لَهُۥ
وَسَبِّحۡهُ
لَيۡلٗا
طَوِيلًا
٢٦
Ngươi hãy cúi đầu quỳ lạy Ngài vào một phần của đêm và hãy tán dương Ngài qua đêm dài.
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السعدي Al-Sa'di
{ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ }
أي: أكثر له من السجود، ولا يكون ذلك إلا بالإكثار من الصلاة .
{ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا }
وقد تقدم تقييد هذا المطلق بقوله:
{ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا }
الآية