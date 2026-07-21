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21
76:21
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ٢١
عَـٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌۭ وَإِسْتَبْرَقٌۭ ۖ وَحُلُّوٓا۟ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍۢ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًۭا طَهُورًا ٢١
عَٰلِيَهُمۡ
ثِيَابُ
سُندُسٍ
خُضۡرٞ
وَإِسۡتَبۡرَقٞۖ
وَحُلُّوٓاْ
أَسَاوِرَ
مِن
فِضَّةٖ
وَسَقَىٰهُمۡ
رَبُّهُمۡ
شَرَابٗا
طَهُورًا
٢١
(Các cư dân Thiên Đàng), y phục của họ sẽ là lụa và gấm thêu màu xanh lá. Đồ trang sức của họ là những chiếc vòng bạc. Và Thượng Đế của họ sẽ cho họ uống một loại nước tinh khiết.
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Rebar Kurdish Tafsir
{رازاندنهوهى بهههشتییهكان} [
عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ
] وه جلو بهرگیشیان پێ ئهدرێ له حهریرێكی سهوزه (سُنْدُسٍ) حهریرێكی تهنك و ناسك و سهوزه [
وَإِسْتَبْرَقٌ
] حهریرێكی ئهستوورو گهشاوهیه، كه ئهووترێ سوندوسهكه: پۆشاكی ژێرهوهیه لهبهر ئهوهی تهنك و ناسكه، وه ئیستهبڕهقهكه كه ئهستوورهو بریقهداره پۆشاكی دهرهوهیهو ههردووكی له حهریرهو سهوزه [
وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ
] وه بهههشتییهكان بازنیشیان له دهست ئهكرێ له زیوه، ئهمه سیفهتی چاكهكارانه، بهڵام ئهوانهی كه پێشهنگ و (موقهڕهبن) هى ئهوان له ئاڵتوونه [
وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (٢١)
] له ڕووی ڕووكهشی و دهرهوه خوای گهوره بهو شێوهیه پاكی كردونهتهو ڕازاندونێتهوه، وه بۆ پاككردنهوهى ناوهوهیان خوای گهوره خواردنهوهیهكی پاككهرهوهیان پێ ئهبهخشێ كه له حهسوودی و ڕق و كینهو ئێش و ئازارو ههموو ڕهوشتێكی خراپ پاكیان ئهكاتهوه.