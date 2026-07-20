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Al-Insan
10
76:10
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ١٠
إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًۭا قَمْطَرِيرًۭا ١٠
إِنَّا
نَخَافُ
مِن
رَّبِّنَا
يَوۡمًا
عَبُوسٗا
قَمۡطَرِيرٗا
١٠
“Chúng tôi thực sự sợ Thượng Đế của chúng tôi vào một Ngày (mà những kẻ tội lỗi sẽ) cau mày nhăn nhó và buồn thảm.”
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا
] ئێمه بۆیه ئهم كاره چاكانه دهكهین چونكه له خوای گهوره ئهترسێین له ڕۆژێك كه ڕۆژی قیامهته كه ڕۆژێكی زۆر تهسك و تهنگ و سهخته [
قَمْطَرِيرًا (١٠)
] وه ڕۆژێكی زۆر درێژه كه تیایدا لهو ڕۆژهدا ڕووهكان گرژ ئهبن وه خهم و خهفهت دایانئهپۆشێت، بهڵكو خواى گهوره لهو رۆژهدا رهحممان پێ بكات.