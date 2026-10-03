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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Ayah 19
Al-Infitar
19
82:19
يوم لا تملك نفس لنفس شييا والامر يوميذ لله ١٩
يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌۭ لِّنَفْسٍۢ شَيْـًۭٔا ۖ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍۢ لِّلَّهِ ١٩
يَوۡمَ
ﲚ
لَا
ﲛ
تَمۡلِكُ
ﲜ
نَفۡسٞ
ﲝ
لِّنَفۡسٖ
ﲞ
شَيۡـٔٗاۖ
ﲟﲠ
وَٱلۡأَمۡرُ
ﲡ
يَوۡمَئِذٖ
ﲢ
لِّلَّهِ
ﲣ
١٩
ﲤ
Đó là Ngày mà không một linh hồn nào có thể giúp ích một điều gì cho một linh hồn khác, bởi lẽ vào Ngày đó mọi mệnh lệnh đều thuộc về riêng một mình Allah.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.