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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Hadid Ayah 7
Al-Hadid
7
57:7
امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير ٧
ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَأَنفَقُوا۟ لَهُمْ أَجْرٌۭ كَبِيرٌۭ ٧
ءَامِنُواْ
ﲁ
بِٱللَّهِ
ﲂ
وَرَسُولِهِۦ
ﲃ
وَأَنفِقُواْ
ﲄ
مِمَّا
ﲅ
جَعَلَكُم
ﲆ
مُّسۡتَخۡلَفِينَ
ﲇ
فِيهِۖ
ﲈﲉ
فَٱلَّذِينَ
ﲊ
ءَامَنُواْ
ﲋ
مِنكُمۡ
ﲌ
وَأَنفَقُواْ
ﲍ
لَهُمۡ
ﲎ
أَجۡرٞ
ﲏ
كَبِيرٞ
ﲐ
٧
ﲑ
Các ngươi hãy có đức tin nơi Allah và Sứ Giả của Ngài và các ngươi hãy chi dùng (cho con đường chính nghĩa của Allah) tài sản mà Ngài đã cho các ngươi thừa hưởng. Do đó, trong các ngươi, những ai đã có đức tin và đã chi dùng tài sản (cho con đường chính nghĩa của Ngài) thì sẽ có được một phần thưởng to lớn.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.