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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Hadid Ayah 4
Al-Hadid
4
57:4
هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اين ما كنتم والله بما تعملون بصير ٤
هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍۢ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌۭ ٤
هُوَ
ﱁ
ٱلَّذِي
ﱂ
خَلَقَ
ﱃ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱄ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱅ
فِي
ﱆ
سِتَّةِ
ﱇ
أَيَّامٖ
ﱈ
ثُمَّ
ﱉ
ٱسۡتَوَىٰ
ﱊ
عَلَى
ﱋ
ٱلۡعَرۡشِۖ
ﱌﱍ
يَعۡلَمُ
ﱎ
مَا
ﱏ
يَلِجُ
ﱐ
فِي
ﱑ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱒ
وَمَا
ﱓ
يَخۡرُجُ
ﱔ
مِنۡهَا
ﱕ
وَمَا
ﱖ
يَنزِلُ
ﱗ
مِنَ
ﱘ
ٱلسَّمَآءِ
ﱙ
وَمَا
ﱚ
يَعۡرُجُ
ﱛ
فِيهَاۖ
ﱜﱝ
وَهُوَ
ﱞ
مَعَكُمۡ
ﱟ
أَيۡنَ
ﱠ
مَا
ﱡ
كُنتُمۡۚ
ﱢﱣ
وَٱللَّهُ
ﱤ
بِمَا
ﱥ
تَعۡمَلُونَ
ﱦ
بَصِيرٞ
ﱧ
٤
ﱨ
Ngài là Đấng đã tạo dựng trời đất trong sáu ngày rồi ngự lên Ngai Vương. Ngài biết rõ những gì thâm nhập vào trái đất và những gì từ dưới đất nhô lên, và (Ngài biết rõ) những gì từ trên trời xuống và những gì đi lên trời; và Ngài ở cùng với các ngươi mọi lúc mọi nơi. Quả thật, Allah thấy rõ những gì các ngươi làm.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.