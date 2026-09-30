Господь начал творение в воскресенье и завершил его в пятницу, а потом вознесся на Трон. Он вознесся над всеми творениями так, как это подобает Его божественному величию. Он ведает о семенах растений, животных, дождевых водах и многом другом, что проникает в землю. Он также ведает о травах, кустарниках, деревьях, животных и обо всем остальном, что исходит из нее. Он ведает об ангелах, пропитании и предопределении - обо всем, что нисходит с неба. Ему также известно об ангелах, человеческих душах, молитвах, деяниях и многом другом, что восходит туда. Он всегда пребывает вместе со своими творениями. Эти слова Всевышнего похожи на следующий аят: «Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небесах, и то, что на земле? Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвертым; или между пятью, чтобы Он не был шестым. Больше их или меньше - Он всегда с ними, где бы они ни были» (58:7). Это не означает, что Аллах присутствует повсюду Своей божественной сущностью. Он объемлет всю Вселенную Своим знанием и наблюдением, и поэтому Он предупредил Своих рабов о грядущем воздаянии и напомнил им о том, что Он видит все, что они совершают. Всевышний наблюдает за добрыми и злыми деяниями Своих рабов и их результатами и непременно сохранит их, чтобы воздать каждому человеку за все, что он совершил.