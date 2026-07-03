Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
002

2. Surah Al-Baqarah

The Cow

Hãy đọc và nghe Surah. Al-Baqarah Bao gồm bản dịch, chú giải, bản ghi âm, nghĩa từng từ và phiên âm. Bản dịch bởi Khawaja Mirof & Khawaja Mir.

Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
2:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
  Алиф. Лом. Мим. Ин гуна ҳарфҳо, ҳарфҳои муқаттаъаанд1, дар аввали сураҳо меоянд. Дар ин ишораест ба эъҷози Қуръон ва ҳуҷҷат овардан бар мушрикон. Ин ба он далолат мекунад, ки арабҳо мисли ин гуна ваҳйи илоҳӣ овардан натавонанд.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm