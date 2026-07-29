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Al-Baqarah
94
2:94
قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ٩٤
قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةًۭ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٩٤
قُلۡ
إِن
كَانَتۡ
لَكُمُ
ٱلدَّارُ
ٱلۡأٓخِرَةُ
عِندَ
ٱللَّهِ
خَالِصَةٗ
مِّن
دُونِ
ٱلنَّاسِ
فَتَمَنَّوُاْ
ٱلۡمَوۡتَ
إِن
كُنتُمۡ
صَٰدِقِينَ
٩٤
Ngươi hãy bảo họ (hỡi Muhammad): “Nếu các người (hỡi những người Do Thái) khẳng định cuộc sống Đời Sau là dành riêng cho các người, không dành cho bất cứ ai khác trong nhân loại, vậy thì các người hãy cầu xin được chết ngay đi, nếu các người nói thật?”
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Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
ekaterina myachina
Theo
10 tuần trước
·
Tham chiếu
Ayah 2:94-96
The Weight of This World
Reading Al-Baqarah (2:94–96) through the Hadith
Reading these ayahs, it becomes difficult not to notice how tightly the heart clings to this world.
The Qur’an says:
﴿قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾
“Say: If the Home of the Hereafter with Allah is exclusively for you apart from all others, then wish for death, if you ...
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9
2
sabah firdous
Theo
5 năm trước
·
Tham chiếu
Ayah 2:90-96
'They will be clinging to life more than Polytheists'
This is said about people who resented the prophets chosen by Allah.
' resenting Allah for granting His grace to whoever He wills of His servants!'
It reminds me of Iblees and Adam (peace be upon him).
Is the root of all evil, jealousy and resentment?
Just a few verses later Allah relieves us with
'.... Allah selects whoever He wills for His mercy. And Allah is the Lord of infinite bounty.' (...
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13
3
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