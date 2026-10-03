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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Baqarah Ayah 84
Al-Baqarah
84
2:84
واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ٨٤
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٨٤
وَإِذۡ
ﱁ
أَخَذۡنَا
ﱂ
مِيثَٰقَكُمۡ
ﱃ
لَا
ﱄ
تَسۡفِكُونَ
ﱅ
دِمَآءَكُمۡ
ﱆ
وَلَا
ﱇ
تُخۡرِجُونَ
ﱈ
أَنفُسَكُم
ﱉ
مِّن
ﱊ
دِيَٰرِكُمۡ
ﱋ
ثُمَّ
ﱌ
أَقۡرَرۡتُمۡ
ﱍ
وَأَنتُمۡ
ﱎ
تَشۡهَدُونَ
ﱏ
٨٤
ﱐ
(Các ngươi hãy nhớ lại) khi các ngươi đã giao ước với TA là không giết hại lẫn nhau, không xua đuổi nhau ra khỏi nhà cửa của các ngươi và điều đó được các ngươi đồng thống nhất và xác nhận.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.