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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Baqarah Ayah 83
Al-Baqarah
83
2:83
واذ اخذنا ميثاق بني اسراييل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون ٨٣
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًۭا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًۭا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ٨٣
وَإِذۡ
ﲧ
أَخَذۡنَا
ﲨ
مِيثَٰقَ
ﲩ
بَنِيٓ
ﲪ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲫ
لَا
ﲬ
تَعۡبُدُونَ
ﲭ
إِلَّا
ﲮ
ٱللَّهَ
ﲯ
وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ
ﲰ
إِحۡسَانٗا
ﲱ
وَذِي
ﲲ
ٱلۡقُرۡبَىٰ
ﲳ
وَٱلۡيَتَٰمَىٰ
ﲴ
وَٱلۡمَسَٰكِينِ
ﲵ
وَقُولُواْ
ﲶ
لِلنَّاسِ
ﲷ
حُسۡنٗا
ﲸ
وَأَقِيمُواْ
ﲹ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲺ
وَءَاتُواْ
ﲻ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﲼ
ثُمَّ
ﲽ
تَوَلَّيۡتُمۡ
ﲾ
إِلَّا
ﲿ
قَلِيلٗا
ﳀ
مِّنكُمۡ
ﳁ
وَأَنتُم
ﳂ
مُّعۡرِضُونَ
ﳃ
٨٣
ﳄ
(Các ngươi hãy nhớ lại) khi TA đã nhận giao ước từ người dân Israel các ngươi, (TA phán bảo các ngươi): “Các ngươi không được thờ phượng ai ngoài Allah, các ngươi phải hiếu thảo với cha mẹ, phải cư xử tử tế với bà con họ hàng, với trẻ mồ côi, với những người thiếu thốn, các ngươi phải nói năng nhã nhặn với mọi người, phải duy trì lễ nguyện Salah và phải xuất Zakah.” Nhưng rồi chỉ có một ít trong các ngươi tuân thủ còn đa số các ngươi đều đã ngoảnh mặt quay lưng.”
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