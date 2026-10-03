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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Baqarah Ayah 82
Al-Baqarah
82
2:82
والذين امنوا وعملوا الصالحات اولايك اصحاب الجنة هم فيها خالدون ٨٢
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٨٢
وَٱلَّذِينَ
ﲛ
ءَامَنُواْ
ﲜ
وَعَمِلُواْ
ﲝ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲞ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲟ
أَصۡحَٰبُ
ﲠ
ٱلۡجَنَّةِۖ
ﲡﲢ
هُمۡ
ﲣ
فِيهَا
ﲤ
خَٰلِدُونَ
ﲥ
٨٢
ﲦ
Riêng những ai có đức tin và hành thiện, họ sẽ là cư dân của Thiên Đàng, họ sẽ định cư trong đó mãi mãi.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.