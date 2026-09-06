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Tafsir: Al-Baqarah 2:80
Al-Baqarah
80
2:80
وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون ٨٠
وَقَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًۭا مَّعْدُودَةًۭ ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًۭا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥٓ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨٠
وَقَالُواْ
ﱱ
لَن
ﱲ
تَمَسَّنَا
ﱳ
ٱلنَّارُ
ﱴ
إِلَّآ
ﱵ
أَيَّامٗا
ﱶ
مَّعۡدُودَةٗۚ
ﱷﱸ
قُلۡ
ﱹ
أَتَّخَذۡتُمۡ
ﱺ
عِندَ
ﱻ
ٱللَّهِ
ﱼ
عَهۡدٗا
ﱽ
فَلَن
ﱾ
يُخۡلِفَ
ﱿ
ٱللَّهُ
ﲀ
عَهۡدَهُۥٓۖ
ﲁﲂ
أَمۡ
ﲃ
تَقُولُونَ
ﲄ
عَلَى
ﲅ
ٱللَّهِ
ﲆ
مَا
ﲇ
لَا
ﲈ
تَعۡلَمُونَ
ﲉ
٨٠
ﲊ
Họ (những người Do Thái) nói: “Hỏa Ngục không chạm đến chúng tôi được lâu đâu mà chỉ vài ngày ngắn ngủi thôi.” Ngươi (hỡi Muhammad) hãy bảo họ: “Có phải các người đã nhận được lời đảm bảo từ Allah rồi chăng, nếu đúng như thế thì Allah sẽ không bao giờ bội ước; hay là các người chỉ nói cho Allah điều mà các người không biết?”
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Tafsir Muyassar
وقال بنو إسرائيل:
لن تصيبنا النار في الآخرة إلا أيامًا قليلة العدد. قل لهم -أيها الرسول مبطلا دعواهم-: أعندكم عهد من الله بهذا، فإن الله لا يخلف عهده؟ بل إنكم تقولون على الله ما لا تعلمون بافترائكم الكذب.