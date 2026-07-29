Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
80
2:80
وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون ٨٠
وَقَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًۭا مَّعْدُودَةًۭ ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًۭا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥٓ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨٠
وَقَالُواْ
لَن
تَمَسَّنَا
ٱلنَّارُ
إِلَّآ
أَيَّامٗا
مَّعۡدُودَةٗۚ
قُلۡ
أَتَّخَذۡتُمۡ
عِندَ
ٱللَّهِ
عَهۡدٗا
فَلَن
يُخۡلِفَ
ٱللَّهُ
عَهۡدَهُۥٓۖ
أَمۡ
تَقُولُونَ
عَلَى
ٱللَّهِ
مَا
لَا
تَعۡلَمُونَ
٨٠
Họ (những người Do Thái) nói: “Hỏa Ngục không chạm đến chúng tôi được lâu đâu mà chỉ vài ngày ngắn ngủi thôi.” Ngươi (hỡi Muhammad) hãy bảo họ: “Có phải các người đã nhận được lời đảm bảo từ Allah rồi chăng, nếu đúng như thế thì Allah sẽ không bao giờ bội ước; hay là các người chỉ nói cho Allah điều mà các người không biết?”
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
Suy ngẫm
Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
Khaleda Islam
Theo
6 năm trước
·
Tham chiếu
Ayah 2:80
They also say, 'The fire of Hell is not going to touch us, and even if it does at all, it will be only for a few days.' Say, 'Have you obtained a promise from Allah which He would not break? Or, do you attribute to Allah things you do not know? ( 2:80)
** I am not sure if any of you have heard it or not that some Muslims believe being Muslim suffices for entering heaven. I have also heard that Muslims may get punishment for a while, but eventual...
Xem tiếp
2
0
ekaterina myachina
Theo
11 tuần trước
·
Tham chiếu
Ayah 2:80-82
A Few Numbered Days
Reading Al-Baqarah (2:80–82) through the Hadith
After assumption and inherited certainty,
these ayahs turn toward another danger that feels deeply familiar:
﴿وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾
“And they said: ‘The Fire will never touch us except for a few numbered days.’” (2:80)
Classical tafsir relates these words to some from Bani Israil who believed that any punishment would only be tempor...
Xem tiếp
20
2
Khám phá Cộng đồng Phản chiếu
Ayah trước
Ayah tiếp theo