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Tafsir: Al-Baqarah 2:67
Al-Baqarah
67
2:67
واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ٦٧
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةًۭ ۖ قَالُوٓا۟ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًۭا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ ٦٧
وَإِذۡ
ﲐ
قَالَ
ﲑ
مُوسَىٰ
ﲒ
لِقَوۡمِهِۦٓ
ﲓ
إِنَّ
ﲔ
ٱللَّهَ
ﲕ
يَأۡمُرُكُمۡ
ﲖ
أَن
ﲗ
تَذۡبَحُواْ
ﲘ
بَقَرَةٗۖ
ﲙﲚ
قَالُوٓاْ
ﲛ
أَتَتَّخِذُنَا
ﲜ
هُزُوٗاۖ
ﲝﲞ
قَالَ
ﲟ
أَعُوذُ
ﲠ
بِٱللَّهِ
ﲡ
أَنۡ
ﲢ
أَكُونَ
ﲣ
مِنَ
ﲤ
ٱلۡجَٰهِلِينَ
ﲥ
٦٧
ﲦ
(Các ngươi hãy nhớ lại) khi Musa bảo người dân của Y: “Quả thật Allah đã ra lệnh cho các người cắt tiết một con bò cái.” Họ nói: “Có phải Người đùa với chúng tôi chăng?” (Musa) nói: “Ta cầu xin Allah che chở tránh khỏi việc trở thành một kẻ ngu muội (dám đùa cợt với mệnh lệnh của Ngài).”
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Tafseer Jalalayn
﴿وَ﴾ اذْكُرْ ﴿إِذۡ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦۤ﴾ وَقَدْ قُتِلَ لَهُمْ قَتِيل لَا يُدْرَى قَاتِله وَسَأَلُوهُ أَنْ يَدْعُو اللَّه أَنْ يُبَيِّنهُ لَهُمْ فَدَعَاهُ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ یَأۡمُرُكُمۡ أَن تَذۡبَحُوا۟ بَقَرَةࣰۖ قَالُوۤا۟ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوࣰاۖ﴾ مَهْزُوءًا بِنَا حَيْثُ تُجِيبنَا بِمِثْلِ ذَلِكَ ﴿قَالَ أَعُوذُ﴾ أَمْتَنِع ﴿بِٱللَّهِ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلۡجَـٰهِلِینَ ٦٧﴾ المستهزئين فلماعَلِمُوا أَنَّهُ عَزَمَ