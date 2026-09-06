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Tafsir: Al-Baqarah 2:57
Al-Baqarah
57
2:57
وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولاكن كانوا انفسهم يظلمون ٥٧
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٧
وَظَلَّلۡنَا
ﲱ
عَلَيۡكُمُ
ﲲ
ٱلۡغَمَامَ
ﲳ
وَأَنزَلۡنَا
ﲴ
عَلَيۡكُمُ
ﲵ
ٱلۡمَنَّ
ﲶ
وَٱلسَّلۡوَىٰۖ
ﲷﲸ
كُلُواْ
ﲹ
مِن
ﲺ
طَيِّبَٰتِ
ﲻ
مَا
ﲼ
رَزَقۡنَٰكُمۡۚ
ﲽﲾ
وَمَا
ﲿ
ظَلَمُونَا
ﳀ
وَلَٰكِن
ﳁ
كَانُوٓاْ
ﳂ
أَنفُسَهُمۡ
ﳃ
يَظۡلِمُونَ
ﳄ
٥٧
ﳅ
Và TA đã dùng mây che mát cho các ngươi, ban xuống cho các ngươi Mann (loại thức uống giống như mật ong) và chim cút, và (TA phán): “Các ngươi hãy ăn thực phẩm tốt lành mà TA đã ban cấp cho các ngươi.” Thật ra họ chẳng hề gây hại được TA mà ngược lại họ đã tự làm hại chính bản thân họ.
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Al-Sa'di
Всевышний напомнил сынам Исраила о милости, которая была оказана им, когда они находились в пустыне, где не было ни тени, ни пропитания. Аллах осенил их облаками и одарил их манной и перепелами. Манной называются любые продукты питания, которые можно добыть без особого труда, такие как имбирь, грибы или хлеб. А перепела - это небольшие птицы с нежным и вкусным мясом. Аллах ниспосылал им столько манны и перепелов, сколько было необходимо для их нормального обеспечения. Такие блага не были дарованы даже жителям самых богатых городов, однако сыны Исраила не возблагодарили Аллаха за эти щедроты, не избавились от жестокосердия и продолжали совершать всевозможные грехи. Они не обижали Аллаха, когда ослушались Его повелений, поскольку непокорность грешников не причиняет Ему никакого вреда, равно как и повиновение праведников не приносит Ему никакой пользы. Они поступали несправедливо только по отношению к себе, поскольку их злодеяния оборачивались против них самих.