Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:52
Al-Baqarah
52
2:52
ثم عفونا عنكم من بعد ذالك لعلكم تشكرون ٥٢
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٢
ثُمَّ
ﱭ
عَفَوۡنَا
ﱮ
عَنكُم
ﱯ
مِّنۢ
ﱰ
بَعۡدِ
ﱱ
ذَٰلِكَ
ﱲ
لَعَلَّكُمۡ
ﱳ
تَشۡكُرُونَ
ﱴ
٥٢
ﱵ
Rồi TA đã xí xóa tội lỗi đó cho các ngươi hi vọng các ngươi biết tri ân.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿ثُمَّ عَفَوۡنَا عَنكُم﴾ مَحَوْنَا ذُنُوبكُمْ ﴿مِّنۢ بَعۡدِ ذَ ٰلِكَ﴾ الِاتِّخَاذ ﴿لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٥٢﴾ نِعْمَتنَا عَلَيْكُمْ