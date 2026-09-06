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Tafsir: Al-Baqarah 2:48
Al-Baqarah
48
2:48
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شييا ولا يقبل منها شفاعة ولا يوخذ منها عدل ولا هم ينصرون ٤٨
وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًۭا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍۢ شَيْـًۭٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَـٰعَةٌۭ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌۭ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٤٨
وَٱتَّقُواْ
ﲿ
يَوۡمٗا
ﳀ
لَّا
ﳁ
تَجۡزِي
ﳂ
نَفۡسٌ
ﳃ
عَن
ﳄ
نَّفۡسٖ
ﳅ
شَيۡـٔٗا
ﳆ
وَلَا
ﳇ
يُقۡبَلُ
ﳈ
مِنۡهَا
ﳉ
شَفَٰعَةٞ
ﳊ
وَلَا
ﳋ
يُؤۡخَذُ
ﳌ
مِنۡهَا
ﳍ
عَدۡلٞ
ﳎ
وَلَا
ﳏ
هُمۡ
ﳐ
يُنصَرُونَ
ﳑ
٤٨
ﳒ
Các ngươi hãy lo sợ cho Ngày mà không ai giúp được ai cả, không có sự can thiệp nào cũng như không có sự bồi thường nào được chấp nhận, và họ sẽ không được giúp đỡ.
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Tafsir Muyassar
وخافوا يوم القيامة، يوم لا يغني أحد عن أحد شيئًا، ولا يقبل الله شفاعة في الكافرين، ولا يقبل منهم فدية، ولو كانت أموال الأرض جميعًا، ولا يملك أحد في هذا اليوم أن يتقدم لنصرتهم وإنقاذهم من العذاب.