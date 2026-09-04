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Tafsir: Al-Baqarah 2:43
Al-Baqarah
43
2:43
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ٤٣
وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣
وَأَقِيمُواْ
ﲋ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲌ
وَءَاتُواْ
ﲍ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﲎ
وَٱرۡكَعُواْ
ﲏ
مَعَ
ﲐ
ٱلرَّٰكِعِينَ
ﲑ
٤٣
ﲒ
Các ngươi hãy duy trì lễ nguyện Salah, hãy xuất Zakah và hãy cúi mình cùng với những người cúi mình (thờ phượng Allah).
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
] وه دوای ئهوهی كه موسڵمان ئهبن نوێژ بكهن و زهكات بدهن [
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)
] وه لهگهڵ ئهو كهسانهی كه ئهچنه ركوع به جهماعهت بچنه ركوع واته: نوێژهكان به جهماعهت ئهنجام بدهن.