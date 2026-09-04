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Tafsir: Al-Baqarah 2:41
Al-Baqarah
41
2:41
وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون ٤١
وَءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًۭا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا۟ أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًۭا قَلِيلًۭا وَإِيَّـٰىَ فَٱتَّقُونِ ٤١
وَءَامِنُواْ
ﱮ
بِمَآ
ﱯ
أَنزَلۡتُ
ﱰ
مُصَدِّقٗا
ﱱ
لِّمَا
ﱲ
مَعَكُمۡ
ﱳ
وَلَا
ﱴ
تَكُونُوٓاْ
ﱵ
أَوَّلَ
ﱶ
كَافِرِۭ
ﱷ
بِهِۦۖ
ﱸﱹ
وَلَا
ﱺ
تَشۡتَرُواْ
ﱻ
بِـَٔايَٰتِي
ﱼ
ثَمَنٗا
ﱽ
قَلِيلٗا
ﱾ
وَإِيَّٰيَ
ﱿ
فَٱتَّقُونِ
ﲀ
٤١
ﲁ
Các ngươi hãy tin tưởng vào (Qur’an) mà TA đã mặc khải (cho Muhammad) nhằm khẳng định lại những gì đang ở nơi các ngươi (Kinh Cựu Ước, Kinh Tân Ước), bởi thế các ngươi chớ là những kẻ đầu tiên phủ nhận Nó, chớ lấy các Lời Mặc Khải của TA đem bán với cái giá ít ỏi, và các ngươi hãy chỉ kính sợ một mình TA thôi.
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Tafsir Muyassar
وآمنوا -يا بني إسرائيل- بالقرآن الذي أنزَلْتُه على محمد نبي الله ورسوله، موافقًا لما تعلمونه من صحيح التوراة، ولا تكونوا أول فريق من أهل الكتاب يكفر به، ولا تستبدلوا بآياتي ثمنًا قليلا من حطام الدنيا الزائل، وإياي وحدي فاعملوا بطاعتي واتركوا معصيتي.