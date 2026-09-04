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Tafsir: Al-Baqarah 2:35
Al-Baqarah
35
2:35
وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شيتما ولا تقربا هاذه الشجرة فتكونا من الظالمين ٣٥
وَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٣٥
وَقُلۡنَا
ﲤ
يَٰٓـَٔادَمُ
ﲥ
ٱسۡكُنۡ
ﲦ
أَنتَ
ﲧ
وَزَوۡجُكَ
ﲨ
ٱلۡجَنَّةَ
ﲩ
وَكُلَا
ﲪ
مِنۡهَا
ﲫ
رَغَدًا
ﲬ
حَيۡثُ
ﲭ
شِئۡتُمَا
ﲮ
وَلَا
ﲯ
تَقۡرَبَا
ﲰ
هَٰذِهِ
ﲱ
ٱلشَّجَرَةَ
ﲲ
فَتَكُونَا
ﲳ
مِنَ
ﲴ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲵ
٣٥
ﲶ
Và TA đã phán bảo (Adam): “Này Adam, Ngươi và vợ của Ngươi hãy sống trong Thiên Đàng và hai Ngươi hãy ăn thỏa thích những gì mình muốn, nhưng hai Ngươi chớ đến gần cây này kẻo hai Ngươi trở thành những kẻ làm điều sai quấy.”
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Tafsir Muyassar
وقال الله:
يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة، وتمتعا بثمارها تمتعًا هنيئًا واسعًا في أي مكان تشاءان فيها، ولا تقربا هذه الشجرة حتى لا تقعا في المعصية، فتصيرا من المتجاوزين أمر الله.