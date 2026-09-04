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Tafsir: Al-Baqarah 2:26
Al-Baqarah
26
2:26
۞ ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهاذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين ٢٦
۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْىِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًۭا مَّا بَعُوضَةًۭ فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا مَثَلًۭا ۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًۭا وَيَهْدِى بِهِۦ كَثِيرًۭا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلْفَـٰسِقِينَ ٢٦
۞ إِنَّ
ﱨ ﱩ
ٱللَّهَ
ﱪ
لَا
ﱫ
يَسۡتَحۡيِۦٓ
ﱬ
أَن
ﱭ
يَضۡرِبَ
ﱮ
مَثَلٗا
ﱯ
مَّا
ﱰ
بَعُوضَةٗ
ﱱ
فَمَا
ﱲ
فَوۡقَهَاۚ
ﱳﱴ
فَأَمَّا
ﱵ
ٱلَّذِينَ
ﱶ
ءَامَنُواْ
ﱷ
فَيَعۡلَمُونَ
ﱸ
أَنَّهُ
ﱹ
ٱلۡحَقُّ
ﱺ
مِن
ﱻ
رَّبِّهِمۡۖ
ﱼﱽ
وَأَمَّا
ﱾ
ٱلَّذِينَ
ﱿ
كَفَرُواْ
ﲀ
فَيَقُولُونَ
ﲁ
مَاذَآ
ﲂ
أَرَادَ
ﲃ
ٱللَّهُ
ﲄ
بِهَٰذَا
ﲅ
مَثَلٗاۘ
ﲆﲇ
يُضِلُّ
ﲈ
بِهِۦ
ﲉ
كَثِيرٗا
ﲊ
وَيَهۡدِي
ﲋ
بِهِۦ
ﲌ
كَثِيرٗاۚ
ﲍﲎ
وَمَا
ﲏ
يُضِلُّ
ﲐ
بِهِۦٓ
ﲑ
إِلَّا
ﲒ
ٱلۡفَٰسِقِينَ
ﲓ
٢٦
ﲔ
Chắc chắn Allah không hề e ngại khi Ngài đưa ra hình ảnh thí dụ về con muỗi hay một sinh vật khác lớn hơn (hoặc nhỏ hơn). Bởi lẽ, đối với những người có đức tin, họ luôn biết rõ điều đó là chân lý đến từ Thượng Đế của họ; ngược lại, đối với những kẻ vô đức tin thì họ nói: “Allah muốn ngụ ý điều gì qua hình ảnh thí dụ này đây chứ?” Thế nên, với thí dụ này Ngài làm cho nhiều kẻ lầm lạc nhưng cũng đồng thời dẫn dắt nhiều người đi đúng đường. Tuy nhiên, Ngài chỉ dùng nó để làm lệch lạc những kẻ tội lỗi.
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[
إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا
] كاتێك كه خوای گهوره له قورئاندا باسی مێشوولهو مێروولهو جاڵجاڵۆكهی كرد كافرهكان وتیان: ئهمانه شایهن نیه به خوای گهوره بۆچی باسی ئهم شتانه ئهكات؟! خوای گهوره فهرمووی: بهڕاستی خوای گهوره شهرم ناكات كه نموونهی مێشوولهیهك یاخود لهسهرووی مێشوولهیهك بێنێتهوه له بچووكیدا [
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
] ئهوانهی كه باوهڕدارن ئهزانن كه ئهم نموونه هێنانهوهیه حهقه لهلایهن پهروهردگارهوه، یان ئهزانن كه قسهی خوای گهورهیه [
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا
] بهڵام ئهوانهی كه كافرن ئهڵێن: باشه خوای گهوره مهبهستی چیه به هێنانهوهی ئهم نموونانه [
يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (٢٦)
] خوای گهوره بههۆی ئهم نموونانهوه كهسانێك گومڕا ئهكات (واته: مونافیقان)، وه كهسانێكیش هیدایهت ئهدات (واته: باوهڕداران)، وه هیچ كهسێك بههۆی ئهم نموونانهوه گومڕا نابێ تهنها كهسانێك كه خۆیان فاسق بن و دهرچوو بێتن له گوێڕایهڵی خوای گهورهو گاڵتهو سووكایهتیان به فهرموودهی خوای گهوره كرد بێت (واته: مونافیقان).