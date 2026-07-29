Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
244
2:244
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم ٢٤٤
وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌۭ ٢٤٤
وَقَٰتِلُواْ
فِي
سَبِيلِ
ٱللَّهِ
وَٱعۡلَمُوٓاْ
أَنَّ
ٱللَّهَ
سَمِيعٌ
عَلِيمٞ
٢٤٤
Các ngươi (hỡi những người có đức tin) hãy chiến đấu cho chính nghĩa của Allah và hãy biết rằng Allah là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
Suy ngẫm
Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
Nadrah
Theo
5 năm trước
·
Tham chiếu
Ayah 2:244
Fight in the cause of Allah, and know that Allah is All-Hearing, All-Knowing. This verse does not necessarily ask you to go to war but to fight for what's right any way you can. Indeed, Allah hears and knows what's in our hearts.
Recently, I came across a provocative and insulting post on Facebook. What I did was unfollow and block the user because that's how I preserve my faith from getting diverted. I'm well aware of the fact that reading suc...
Xem tiếp
5
2
Khám phá Cộng đồng Phản chiếu
Ayah trước
Ayah tiếp theo