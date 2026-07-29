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Al-Baqarah
243
2:243
۞ الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولاكن اكثر الناس لا يشكرون ٢٤٣
۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا۟ ثُمَّ أَحْيَـٰهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٢٤٣
۞ أَلَمۡ
تَرَ
إِلَى
ٱلَّذِينَ
خَرَجُواْ
مِن
دِيَٰرِهِمۡ
وَهُمۡ
أُلُوفٌ
حَذَرَ
ٱلۡمَوۡتِ
فَقَالَ
لَهُمُ
ٱللَّهُ
مُوتُواْ
ثُمَّ
أَحۡيَٰهُمۡۚ
إِنَّ
ٱللَّهَ
لَذُو
فَضۡلٍ
عَلَى
ٱلنَّاسِ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَ
ٱلنَّاسِ
لَا
يَشۡكُرُونَ
٢٤٣
Phải chăng Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) chưa biết đến việc có hàng ngàn người (dân Israel) đã bỏ nhà cửa ra đi vì sợ chết (bởi dịch bệnh hoặc điều gì đó). Lúc đó, Allah phán bảo họ: Các ngươi hãy chết đi (và họ liền chết hết), sau đó Ngài phục sinh tất cả họ sống trở lại. Quả thật, Allah luôn nhân từ với loài người nhưng đa số nhân loại không biết ơn (Ngài).
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Suy ngẫm
Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
Rayaan Shafi
Theo
7 tuần trước
·
Tham chiếu
Ayah 2:243, 67:16
One day I finished work late at night, and I had to come home by taking a bus and then walk for about 15 minutes to reach home. So, my parents were telling me not to come by myself and they insisted that either they or my brother will pick me up from work by car, because they felt concern for me if I walked in the dark streets by myself at that time, especially since some bad incidents have occurred in our neighborhood.
But, I told them not to w...
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35
6
Nadrah
Theo
5 năm trước
·
Tham chiếu
Ayah 29:57, 2:243, 3:185
Death, is it a blessing or suffering? Everyone fear leaving this world without much preparation. I heard many stories of death related experience yesterday. How one suffered from it and how one sudden death has a beautiful flow and end. They got me thinking, how did I want my ending to be? I keep on asking myself yesterday, am I dying? The aforementioned is due to some changes I keep on experiencing. I know very well that I need extra time to rep...
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6
0
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