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Al-Baqarah
198
2:198
ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ١٩٨
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًۭا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَـٰتٍۢ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨
لَيۡسَ
عَلَيۡكُمۡ
جُنَاحٌ
أَن
تَبۡتَغُواْ
فَضۡلٗا
مِّن
رَّبِّكُمۡۚ
فَإِذَآ
أَفَضۡتُم
مِّنۡ
عَرَفَٰتٖ
فَٱذۡكُرُواْ
ٱللَّهَ
عِندَ
ٱلۡمَشۡعَرِ
ٱلۡحَرَامِۖ
وَٱذۡكُرُوهُ
كَمَا
هَدَىٰكُمۡ
وَإِن
كُنتُم
مِّن
قَبۡلِهِۦ
لَمِنَ
ٱلضَّآلِّينَ
١٩٨
Các ngươi không bị bắt tội khi tìm kiếm bổng lộc từ Thượng Đế của các ngươi (qua việc mua bán trao đổi trong thời gian thực hiện Hajj). Rồi khi các ngươi rời khu vực ‘Arafat (để đến khu vực Muzdalifah) thì các ngươi hãy tụng niệm Allah tại Al-Mash’ar Al-Haram, các ngươi hãy tụng niệm Ngài theo đúng cách mà Ngài đã dạy cho các ngươi bởi trước đây các ngươi là những kẻ lầm lạc.
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Suy ngẫm
Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
Dr Maryam Fayyaz
Theo
2 năm trước
·
Tham chiếu
Ayah 22:27-28, 2:198
Bismillah
Mabrook Dhull Hijjah!
As the first ten days of Dhu al-Hijjah approach, my heart fills with anticipation and devotion.
These sacred days are a time for us to draw closer to Allah, to deepen our worship and remember Him abundantly.
I strive to engage in additional prayers, recite the Quran, and make dhikr, reflecting on the verse, 'And remember Allah during [specific] numbered days' (Quran 2:203).
Gratitude overflows as I ponder t...
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14
5
Mohannad Hakeem
Theo
4 năm trước
·
Tham chiếu
Ayah 2:198
Throwback...
#Arafa
during my Hajj in 2019
Literally an 'out of this world' feeling
Too spiritual to describe,
Too massive to even try to put in words
Felt like a baby in his infant stages, felt connected not only with my deeper self, but also with my purpose, my creation, my creator,
The sacredness of the time, the place, the people, all come together and give you this once-in-a-life-time feeling.
I don't claim to have become more religi...
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26
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