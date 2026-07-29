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Al-Baqarah
192
2:192
فان انتهوا فان الله غفور رحيم ١٩٢
فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ١٩٢
فَإِنِ
ٱنتَهَوۡاْ
فَإِنَّ
ٱللَّهَ
غَفُورٞ
رَّحِيمٞ
١٩٢
Nhưng nếu họ ngưng chiến thì quả thật Allah là Đấng Tha Thứ, Đấng Khoan Dung.
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