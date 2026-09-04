Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:16
Al-Baqarah
16
2:16
اولايك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ١٦
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَـٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَـٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ ١٦
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳃ
ٱلَّذِينَ
ﳄ
ٱشۡتَرَوُاْ
ﳅ
ٱلضَّلَٰلَةَ
ﳆ
بِٱلۡهُدَىٰ
ﳇ
فَمَا
ﳈ
رَبِحَت
ﳉ
تِّجَٰرَتُهُمۡ
ﳊ
وَمَا
ﳋ
كَانُواْ
ﳌ
مُهۡتَدِينَ
ﳍ
١٦
ﳎ
Đó là những kẻ đã mua sự lầm lạc bằng sự chỉ đạo, do đó, cuộc đổi chác của họ chẳng mang lại lợi ích gì cho họ, và họ không được hướng dẫn.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Всевышний дал истинную характеристику лицемерам и сообщил, что они приобретают заблуждение за верное руководство и заключают неприбыльную сделку. Они желают исповедовать заблуждение так, как покупатель желает приобрести товар, за который он готов заплатить большие деньги. Это кораническое сравнение является одним из самых лучших и прекрасных сравнений. Аллах сравнил самое большое зло - заблуждение - с товаром, а самое большое добро - верное руководство - с ценой, которую платят за товар. Лицемеры пренебрегают верным руководством и предпочитают ему заблуждение. Вот сделка, которую они заключают, и как же невыгодна их сделка! Вот качества, которыми они обладают, и как же отвратительны их качества! И если человек, который обменивает динар на дирхем, оказывается в убытке, то что можно сказать о том, кто обменивает на дирхем драгоценный камень?!! И что можно сказать о том, кто обменивает верное руководство на заблуждение, отказываясь от собственного счастья и отдавая предпочтение несчастью, пренебрегая прекрасным уделом и устремляясь к жалкому?!! Такая торговля действительно оказывается убыточной, и этот убыток является самым великим и самым страшным. Всевышний сказал: «Воистину, потерпят убыток те, которые потеряют себя и свои семьи в День воскресения. Воистину, это и есть явный убыток!» (39:15). Затем Всевышний Аллах еще раз подчеркнул, что лицемеры не следуют прямым путем. Это свидетельствует о том, что они являются заблудшими грешниками, которые совершенно не прислушиваются к верному руководству. Дав лицемерам такую отвратительную характеристику, Всевышний Аллах привел притчу о них.