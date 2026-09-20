Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 8
Al-'Ankabut
8
29:8
ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبيكم بما كنتم تعملون ٨
وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًۭا ۖ وَإِن جَـٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌۭ فَلَا تُطِعْهُمَآ ۚ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨
وَوَصَّيۡنَا
ﱎ
ٱلۡإِنسَٰنَ
ﱏ
بِوَٰلِدَيۡهِ
ﱐ
حُسۡنٗاۖ
ﱑﱒ
وَإِن
ﱓ
جَٰهَدَاكَ
ﱔ
لِتُشۡرِكَ
ﱕ
بِي
ﱖ
مَا
ﱗ
لَيۡسَ
ﱘ
لَكَ
ﱙ
بِهِۦ
ﱚ
عِلۡمٞ
ﱛ
فَلَا
ﱜ
تُطِعۡهُمَآۚ
ﱝﱞ
إِلَيَّ
ﱟ
مَرۡجِعُكُمۡ
ﱠ
فَأُنَبِّئُكُم
ﱡ
بِمَا
ﱢ
كُنتُمۡ
ﱣ
تَعۡمَلُونَ
ﱤ
٨
ﱥ
TA đã sắc lệnh cho con người phải ăn ở tử tế với cha mẹ. Nhưng nếu cha mẹ đấu tranh với ngươi để buộc ngươi phạm Shirk với TA bởi những thứ mà ngươi không hề biết một tí gì thì ngươi chớ nghe theo lời của hai người họ. Rồi đây, các ngươi sẽ trở về trình diện TA để TA cho các ngươi biết về những gì các ngươi đã từng làm.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.