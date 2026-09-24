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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 67
Al-'Ankabut
67
29:67
اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يومنون وبنعمة الله يكفرون ٦٧
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًۭا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِٱلْبَـٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ٦٧
أَوَلَمۡ
ﱬ
يَرَوۡاْ
ﱭ
أَنَّا
ﱮ
جَعَلۡنَا
ﱯ
حَرَمًا
ﱰ
ءَامِنٗا
ﱱ
وَيُتَخَطَّفُ
ﱲ
ٱلنَّاسُ
ﱳ
مِنۡ
ﱴ
حَوۡلِهِمۡۚ
ﱵﱶ
أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ
ﱷ
يُؤۡمِنُونَ
ﱸ
وَبِنِعۡمَةِ
ﱹ
ٱللَّهِ
ﱺ
يَكۡفُرُونَ
ﱻ
٦٧
ﱼ
Lẽ nào họ không thấy việc TA đã làm cho Makkah thành một Thánh Địa an toàn bất khả xâm phạm trong lúc thiên hạ xung quanh Nó không ngừng xảy ra cảnh giết chóc? Lẽ nào với điều gian dối thì họ lại tin còn đối với ân huệ của Allah thì họ lại phủ nhận?
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.